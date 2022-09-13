美国通膨数据出炉前 亚股多数收红

（法新社香港13日电） 美国即将公布重要的物价数据，预料将显示全球最大经济体的通货膨胀略微降温，但恐怕仍不足以扭转央行的升息态势。投资人预先调整仓位，亚洲股市今天大致延续全球股市涨势收高。

广告 继续浏览后续

美国今天将公布8月消费者物价指数（CPI），分析师预测，由于汽油价格下跌，通膨率将由6月创下的40年高点9.1%降至8%。

尽管如此，这很可能不会令美国联邦准备理事会（Fed）放慢货币紧缩步伐。预料美国央行将在下周政策会议时，决定再度升息75个基点（3码）。

美国股市昨天收盘劲扬，标普500指数终场上涨1.1%，延续上周中止连续3周跌势的买气。

纽约外汇经纪商安达（OANDA）高级市场分析师莫雅（Edward Moya）指出，华尔街股市锁定今天的通膨报告，结果很可能显示物价压力降温，但不会令联准会改变维持积极紧缩货币政策的立场。

欧洲中央银行（ECB）上周也加入大力紧缩行列升息3码，且分析师预测10月会议还会再升3码。

东京股市今天收盘上涨0.3%，尾盘涨幅收敛，因近几个交易日走扬后气氛转趋谨慎。冈三网路证券公司（Okasan Online Securities）认为，在美国CPI数据即将公布前，投资人寻求「轧平他们的仓位」。

首尔和上海股市结束长周末假期后开市，收盘分别劲扬2.7%与小涨0.1%；雪梨、新加坡、台北与雅加达股市同样收红。

但香港股市收低0.2%，威灵顿、马尼拉和曼谷股市也都收黑。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2022 AFP