布林肯：美国要在半导体业扮演更重要角色

（法新社印第安纳州西拉法叶市13日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天说，为了经济和安全，美国在全球半导体产业上应发挥更大的作用。

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布林肯在谈话中，向普度大学（Purdue University）学生和研究员强调从事科技外交的重要性，以及确保在做出决策的时候，美国没有缺席。

普度大学虽然距离科技创新重地「矽谷」（Silicon Valley）很远，却拥有美国最顶尖的工程学院之一，还有数个专门研究半导体的实验室。

布林肯说：「我们必须参与，而且我们不只必须参与，还必须主导辩论。」

美国正主导一项前所未有的行动，要强化国内半导体研究和制造，以缓解COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间出现的供应链问题，同时降低对中国技术的依赖性。

美国总统拜登上月将「晶片法案」（CHIPS and Science Act of 2022, CHIPS Act）签署成法，其中包含约520亿美元用于促进国内微晶片制造。

美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）陪同布林肯参访了普度大学校内的数座研究机构。她说，晶片法案是对美国的投资，美国必须「从实验室走向工厂」，也就是制造。

布林肯与雷蒙多才刚从墨西哥返美，他们邀请墨西哥加入美国一项规模达数十亿美元的计画，目的在促进半导体生产，以与中国竞争。

© 2022 AFP