美CPI超乎预期引发升息忧虑 亚股随美股挫跌

（法新社香港14日电） 亚洲股市今天随着前一天的美国和欧洲股市颓势走跌，美国最新公布的通膨数据超乎预估，引发市场忧心美国联准会（Fed）将持续升息的疑虑，投资人纷纷抛售持股。

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东京、香港、上海、首尔、台北和雪梨等股市都收挫，扭转前几天市场乐观预期美国消费者物价指数表现带来的涨势。

美国政府昨天公布的数据显示，8月消费者物价指数（CPI）年度增幅略为放缓至8.3%，但和7月相比，月增幅度为0.1%，持续攀升。

华尔街股市闻讯重挫，道琼指数收盘狂泻近1300点，标准普尔500指数收跌4.3%。超乎预估的通膨数据粉碎了市场期盼美国联准会减缓升息脚步的希望。

万达（OANDA）高级市场分析师莫雅（Edward Moya）指出：「联准会恐必须更积极升息，这对风险资产而言是利空。」

市场策略师纳维里尔（Louis Navellier）则警告，持续以高利率控制通膨恐导致美国经济衰退。

东京股市今天领跌亚股，日经225指数重摔2.8%，收在28818.62点。

港股恒生指数重挫2.5%，收在18847.10点，主要因媒体披露复星集团遭中国监管单位盯上，引发投资人不安，市值大失血。

上海综合股价指数则跌0.8%，收在3237.54点。

至于亚洲其他股市也一片惨绿，雪梨股市重挫逾2.5% ，台北和首尔股市跌逾1.5%，威灵顿、新加坡、马来西亚和曼谷股市也收低。

© 2022 AFP