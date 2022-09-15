壳牌CEO范柏登年底卸任 再生能源主管萨万接班

（法新社伦敦15日电） 英国能源巨擘壳牌石油公司（Shell）今天宣布，执行长范柏登（Ben van Beurden）将于年底卸任，并由再生能源部门主管萨万（Wael Sawan）接任。

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壳牌公司在声明中指出，范柏登担任执行长职务将满9年，将由集成气体、再生能源及能源解决方案的部门负责人接任。

壳牌董事长玛肯西（Andrew Mackenzie）表示，范柏登「可以自豪地回顾他在壳牌39年的非凡职涯。」

玛肯西也说：「过去10年当中，他一直是壳牌能源事业的转型先锋，以实现2050净零排放」，并「让一家财务稳健且盈利的公司，拥有健全的资产负债表、非常稳健的现金流以及一套强有力的成长选项」。

64岁的范柏登领导这家能源巨擘经历一段动荡时期，2020年因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情封锁而严重影响需求，油价随之暴跌，市场气氛一度变得消极。

后来因乌克兰战争、各国解除疫情封锁，油价大幅反弹，2022年第2季的净利已飙升超过5倍来到180亿美元（约新台币5613亿元）。

今年俄罗斯入侵乌克兰时，范柏登更不计代价地撤出在俄罗斯的天然气及石油营运。

© 2022 AFP