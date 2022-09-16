全球通膨脱序百物腾贵 民众艰苦度日成趋势

（法新社巴黎16日电） 从墨西哥人热爱的薄饼、泰国的速食面、巴西人主食斑豆，再到中国的猪肉，全球各地消费者和企业正面临百物皆涨的冲击。就连报纸，甚至啤酒公司使用的铝罐，价格也水涨船高。

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世界各国逐渐摆脱COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫封锁措施后，通膨率却大幅攀高，自从俄罗斯侵略乌克兰以来又飙涨一波，国际货币基金（IMF）预期全球消费者物价今年将升高8.3%。

物价飙升对全球各地造成何等冲击，法新社整理如下：

●燃料

全球第3大产油国俄罗斯侵略乌克兰，使得原油价格暴涨，主要国际期货合约伦敦北海布伦特原油一度涨到逼近每桶140美元，目前回跌到低于100美元。

汽油价格也跟着浮动，在欧元区国家，每公升价格一度涨到2欧元以上，美国则是每加仑一度涨到超过5美元，直到最近几周才跌下来。

天然气也变贵，尤其是在欧洲，德国和法国的电价都创新高。欧元区8月能源价格较去年同期飙涨38.3%。

由于产业界的生产和运输成本都受到影响，高能源价格对经济冲击是全面性的。

●义大利面、豆类和墨西哥薄饼

俄乌战争导致小麦和葵花籽油供应大国乌克兰对全球各国谷物出口中断，造成粮食价格飙涨。

安联集团（Allianz）5月估计，欧元区的义大利面价格于之前18个月上涨19%。

根据官方数据，另一个小麦主要出口国加拿大，7月份每包500公克装小麦的价格，较去年同期上涨0.6加币， 来到每包3.16加币。

在速食面价格由政府控制的泰国，今年8月每包调为7泰铢，涨幅达17%，为14年来首次调涨。

在墨西哥，相较于去年，制作薄饼的玉米粉价格大约上涨13%，导致当地通膨率创20年来新高。

巴西民众的主食斑豆，8月价格相较去年同期也上涨近23%。

●肉类 谷价上扬，饲养牲畜成本随之水涨船高，畜牧业者也只能涨价因应。

中国最普遍食用肉类的猪肉，8月价格年增22%。为稳定价格，中国当局考虑今年第2度释出战略猪肉储备。

价格通常亲民的阿根廷国民小吃牛肉馅饼，在过去一年涨幅已达3/4。阿根廷今年前8个月的通膨率为56.4%，为全球通膨率最高国家之一。

欧洲则是鸡肉价格飞涨，鸡农还得对付禽流感，成为额外的成本负担。相较去年同期，当地8月鸡肉批发价涨幅达1/3。

●啤酒

除了谷物价格上涨的冲击，业者还得负担盛装啤酒的铝罐和玻璃瓶，根据欧洲酿酒商贸易协会的资料，相关成本较乌克兰战争之前上涨了70%。

●报纸

COVID-19防疫封锁结束后，纸浆价格攀高。法国数家报纸今年稍早都曾涨价；「太阳报」（The Sun）、「泰晤士报」（The Times）、「周日邮报」（Sunday Mail）等多家英国报纸也如此。

© 2022 AFP