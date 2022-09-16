各国央行竞相调升利率 世银：经济衰退风险升高

（法新社华盛顿15日电） 世界银行今天警告，当各国央行聚焦于压制通膨飙升之时，全球经济衰退的威胁正在升高，并呼吁各国政府应协助增加供应，以缓解物价上涨背后的制约因素。 在各国在摆脱疫情之际，市场需求旺盛、供应吃紧，以致全球通货膨胀以数十年来最快的速度飙升。而俄罗斯入侵乌克兰，加上中国为对抗COVID-19（2019冠状病毒疾病）进行封锁，让今年情况雪上加霜。

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世界主要央行已作出强有力回应，藉提高借贷成本以降低需求，并遏制炙热的通膨。 但世界银行（World Bank）经济学家在一篇新报告中警告，这些行动可能不足以控制高物价，以致还要进一步升息，最终反过来将抑制经济成长。

这份报告指出，许多国家将无法避免经济衰退，而全球经济放缓和紧缩货币政策「可能会导致巨大的金融压力，并在2023年引发全球衰退」。

在这种情况下，2023年全球国内生产毛额（GDP）成长将放缓至0.5%，人均成长收缩0.4%，这将符合全球经济衰退的技术定义。

世界银行总裁马尔帕斯（David Malpass）声明指出，全球经济成长正在急剧走缓，而随着更多国家陷入衰退，全球经济可能会进一步放缓。」

马尔帕斯说：「我深感担忧的是，这些趋势持续下去，对新兴市场和开发中经济体的民众而言，会造成毁灭性的长期后果。」

他敦促决策者「将重点由减少消费，改成提高生产」。

世界银行6月初预测今年全球经济成长放缓至2.9%，比1月的预测大幅下修1.2个百分点。（译者：纪锦玲）

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