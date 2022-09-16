投资人关注Fed利率决策 亚股收盘普遍下挫

（法新社香港16日电） 投资人持续对于全球通膨居高不下和美国联邦准备理事会（Fed）进一步升息的可能性感到担忧，亚洲股市追随美国华尔街跌势，各国指数今天普遍下挫。

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根据今天公布的最新数据，尽管中国经济受到COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫相关限制措施、热浪和房地产市场不景气恶化的冲击，中国8月工业产值和零售销售额超出预期。

然而，这些数据几乎没有提振中国股市主要指数，上海证券交易所综合股价指数今天收盘重挫2.3%，香港恒生指数收盘下跌0.9%。

美国股市3大指数昨天盘中曾短暂上涨，但之后涨幅收敛转为下跌，终场收挫。虽然美国总统拜登（Joe Biden）宣布达成一项临时协议，避免了可能发生的铁路工会罢工，可是投资人几乎没有获得任何安慰。

所有人的目光仍聚焦在美国联邦准备理事会，联准会已经连续两次升息75个基点（3码），各界普遍预期联准会将第3度升息3码。

分析师们也预估，美国联准会将持续升息，试图为过热的经济降温并对抗通膨问题。各大经济体的通膨率仍接近数十年来高点。

万达（OANDA）高级市场分析师莫雅（Edward Moya）谈到进一步升息可能会使美国经济陷入衰退的疑虑。

莫雅表示：「最新一轮数据显示，劳动力市场依旧强劲且经济缓慢地放缓，联准会可以坚持积极升息。」

他还说：「联准会将美国经济推入严重衰退的风险正在增加，但目前的数据并不支持这项论点。」

东京、上海、香港、首尔、台北、孟买和雪梨股市今天收盘全面下跌，这与联准会下周做出利率决策前的整体市场情绪一致。

© 2022 AFP