联准会恐再升息3码 亚股气势低迷

（法新社香港19日电） 由于投资人高度预期，美国联邦准备理事会（Fed）本周开会将再次宣布大幅调升利率，上周高风险资产弥漫抛售气氛延续至本周伊始，亚洲股市今天收盘普遍下跌。

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近期数据显示，美国通货膨胀率固守40年高点，引发投资人对于全球经济展望日益感到悲观。一些观察家已警告，利率大涨冲击到家户消费者荷包，恐将造成许多国家的经济落入严重衰退。

此外，一系列问题令市场弥漫不确定性，包括俄罗斯在乌克兰的战争以及中国防疫封控酿成经济发展减缓，使得股市恐怕会回跌到6月触及的低点。

本周有数个国家的中央银行预计宣布最新利率政策，主要国家包括日本和英国；但最重要仍是联准会21日的决议。

原本有投资人期待，联准会连续2次会议升息75个基点（3码）后，加上经济数据显现疲软迹象，央行官员本月会缓和升息力道。

然而，13日公布的美国8月消费者物价数据令人失望，令股市交易商震惊，加码下注联准会将连续3度升息3码，一些人甚至预测本月将升息1整个百分点（4码）。

包括联准会主席鲍尔（Jerome Powell）在内，多位美国利率决策官员已一再表示，他们的终极目标是让通货膨胀再度获得控制，即使这意味会造成经济陷入衰退，也在所不惜。

华尔街股市上周收盘跌势加重，写下6月以来最差单周表现。利空来自美国联邦快递公司（FedEx）15日表示，由于全球经济走软，今夏运输包裹数量不如预期；执行长苏布拉玛宁（Raj Subramaniam）并表示，他预期全球经济将进入衰退。

亚股投资人今天继续抛股，香港股市收盘下挫1.0%，上海股市收跌0.4%，雪梨、首尔、新加坡、台北、威灵顿和马尼拉股市也全数收黑。

不过，曼谷、雅加达和孟买股市收高。东京股市则因国定假日休市。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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