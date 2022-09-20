联准会宣布升息前 亚洲股市收高

（法新社香港20日电） 投资人本周准备面临美国联邦准备理事会（Fed）恐将再度大幅升息，尽管对于经济衰退的担忧仍然高涨，亚洲股市今天乐见亟需的反弹，追随美国股市昨天尾盘收高涨势。

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法新社报导，全球股市最近几周遭受重创，因为多国央行难以控制居高不下的通货膨胀，加上俄罗斯持续对乌克兰发动战争，中国经济也面临困境，使得交易场上弥漫悲观气氛。

由于市场主要担忧的是，大幅升息将导致主要经济体陷入衰退，因此本周对交易商而言布满地雷，因为英国等若干国家的央行倾向宣布更多货币紧缩措施。

但投资人主要焦点仍摆在本周联准会的决策，尤其是美国上周公布数据显示，国内物价仍以1980年代初以来前所未见的速度攀升。

多数观察家预测，联准会将宣布连续第3度升息75个基点（3码）；一些观察家甚至认为，联准会可能一口气升息1个百分点（4码）。

市场前景依然黯淡，美国外汇经纪商安达（OANDA）市场分析师莫雅（Edward Moya）警告，股市恐再陷6月时低点。

他在一份报告中指出：「在联准会准备继续激进升息之际，美国经济似乎朝衰退方向持续前进，股市悲观情绪依然高涨。」

尽管如此，亚股今天仍出现涨势。东京股市日经225指数上涨0.4%，收27688.42点；香港股市恒生指数上扬1.2%，收18781.42点；上海证券交易所综合指数扬升0.2%，收3122.41点。

雪梨股市收盘上涨逾1%，首尔、新加坡、台北、马尼拉、威灵顿、曼谷、雅加达及孟买股市也全数收红。

© 2022 AFP