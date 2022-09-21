亚股收跌 市场静待联准会升息动向

（法新社香港21日电） 美国联邦准备理事会（Fed）即将召开决策会议，预料将会宣布连续第3度大幅升息之际，亚股今天收跌。而在俄罗斯升高在乌克兰的战事后，美元兑英镑和欧元汇价再创数十年来新高。

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各国央行加速升息以对抗数十年来高点通膨，在忧心升息恐造成主要经济体陷入衰退的疑虑下，世界各地市场纷扰不断。

联准会稍后将公布最新升息动向，市场分析师普遍预估联准会将再升息3码。不过，也有部分分析师预估升幅可能达4码，亦即调高利率整整1个百分点。

市场已将联准会升息反应在股价上，但联准会的经济预测，以及主席鲍尔（Jerome Powell）会后记者会上的发言，才是投资人关注的焦点。

城市指数（City Index）分析师辛柯塔（Fiona Cincotta）说：「成交量持续清淡，市场气氛谨慎，没人会在还没听到联准会怎么说，以及决策官员认为升息循环将于何时结束之前，建立庞大的部位。」

「并不是升息，而是联准会下一步计画怎么做，才是带动市场走势的因素。」

联准会官员连月来一再表示，唯有在通膨回落下来，且持续受到控制的情况下，联准会的强硬立场才会转趋温和。

外界因此警告利率短期内不太可能调降，可能要等到2024年才会降息。美国和其他主要经济体将更有可能陷入衰退。

除了联准会外，本周还有其他央行召开决策会议。瑞典央行本周宣布升息1个百分点，出乎市场意料之外。英国和瑞士央行本周预期也将宣布进一步升息。

今天的亚洲股市从昨天的反弹走势中回跌。其中日股日经225指数收挫1.4%，来到27313.13。港股恒生指数收跌1.8%，来到18,444.62点。上海综合股价指数收低0.2%，来到3117.18点。

此外，雪梨和马尼拉股市跌幅逾1%。首尔、新加坡、威灵顿、雅加达和台北股市都收黑。

© 2022 AFP