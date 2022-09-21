亚银下修亚洲开发中国家经济成长

（法新社马尼拉21日电） 亚洲开发银行（Asian Development Bank）今天下修对亚洲开发中国家2022年经济成长预估，主要是受到中国Covid-19疫情封城、俄乌战争，以及亚洲抗通膨措施等拖累。

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尽管Covid-19（2019冠状病毒疾病）防疫措施放宽刺激了亚洲地区的消费者支出和投资，但总部位于菲律宾的亚银警告，随着食品和燃料价格飙升以及中央银行升息，复苏将面临「全球性逆风」。

因此，亚银将亚洲开发中国家2022年成长预测下修到4.3%。

从太平洋上的库克群岛（Cook Islands）到中亚的哈萨克共和国（Kazakhstan），亚银在开发中国家有46个成员国。

相较之下，亚银4月间预估亚洲开发中国家的成长率是5.2%。这个地区2021年成长7.0%。

亚银首席经济学家帕克（Albert Park）警告，这个地区前景「风险日增」，呼吁各国政府保持「警戒」。

他表示：「世界经济显着趋缓，将严重削弱对亚洲地区的出口需求，先进经济体较预期强劲的货币紧缩恐导致金融不稳。且中国的成长面临经常性封锁和房地产行业疲软的挑战。」

由于北京追求的防疫清零对这个世界第2大经济体造成伤害，中国2022年的成长预估从5.0%下修至3.3%。

帕克表示，中国封城对亚洲开发中国家的预测有着「重大影响」。

© 2022 AFP