英国宣布为企业支付一半能源费半年

（法新社伦敦21日电） 英国今天宣布，自10月起企业约一半能源费用将由政府支付，为期6个月。首相特拉斯正设法不让企业因物价飞涨而倒闭。

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英国正与创数十年纪录高通货膨胀率奋战，财政大臣夸腾（Kwasi Kwarteng）可望提出减税计画因应，在今天提出迷你预算案之前传出这项消息。

政府在声明中指出，能源部门以外的企业以及慈善机构、医院和学校，电力和天然气批发价格将以公开��场预期价格的一半为上限。

在此之前，特拉斯（Liz Truss）已经公布了从10月开始，实施冻结家庭能源价格的计画两年。

夸腾今天指出：「我们已经介入避免企业倒闭、保护就业并且限制通膨。」

他今天将就两项能源价格冻结计画的整体成本提出说明。

油气供应大国俄罗斯侵略乌克兰，据预测英国今年将因能源价格飙升而陷入衰退。夸腾提出的预算案将寻求推升经济成长。

英国工业总会（Confederation of British Industry）对上述宣布表示欢迎。工业总会首席政策主任费尔（Matthew Fell）说：「这项方案将可缓解顾虑，以免原本撑得下去的企业也只能关门大吉。」

英国工业总会现在也敦促提出解决能源危机的长期办法，一方面增加供给，同时提高能源使用效率以抑制需求。

© 2022 AFP