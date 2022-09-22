美联准会升息3码 亚股纷挫跌

（法新社香港22日电） 美国联邦准备理事会（Fed）连续第3次决议升息3码，同时表示还会持续升息，并警告打击通膨可能对美国经济造成负面影响，亚洲主要股市今天闻讯多收跌。

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市场普遍预期联准会昨天升息3码，但对联准会预测明年一整年利率可能维持在4%以上而感到意外。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）重申对抗攀至40年高点通膨的决心，但坦承打击通膨将对美国民众造成不利的冲击。

鲍尔表示：「我们必须克服通膨。我也希望有一种无痛的方法可以实现这点，但并没有。」

信安环球投资公司（Principal Global Investors）首席策略分析师夏哈（Seema Shah）说：「从最新利率预测看出，联准会正在引导（经济）硬着陆，软着陆几乎是不可能。」

市场评论员现在预估，联准会接下来11月的决策会议将第4度升息3码。

华尔街三大指数昨天全面挫跌，道琼工业指数重挫522.45点、跌幅1.7%，标准普尔500指数与以科技股为主的那斯达克综合指数跌幅分别为1.71%、1.79%。

亚洲股市今天随着美股颓势挫跌，其中港股跌至11年低点，恒生指数收跌1.6%，来到18147.95点。上海综合股价指数挫0.3%，来到3108.91点。日经指数跌0.6%，收在27153.83点。

至于其他亚洲股市，雪梨、首尔、台北和吉隆坡股市收跌。新加坡股市近乎持平，曼谷、雅加达和威灵顿股市则收涨。

© 2022 AFP