英格兰银行再升息2码

（法新社伦敦22日电） 英国中央银行英格兰银行今天再度升息2码，以对抗飙升的通货膨胀率，并且警告英国经济已经陷入哀退。

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全球致力抑制失控的通膨，美国联邦准备理事会（Fed）和欧洲其他国家央行都采取进一步紧缩货币政策，英格兰银行（Bank of England）的升息决定为各国央行忙碌的本周划下句点。 英格兰银行因英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）辞世，升息决策从上周延至今天宣布。

调升主要利率0.5个百分点至2.25%的决定符合大部分��场预期，这也是英格兰银行继8月作出自从1995年以来最大升息幅度的决定以来，再一次升息50个基点。 部分评论原本推测，英格兰银行可能会跟欧洲中央银行（European Central Bank）和联准会一样地升息0.75个百分点。如果这样的话，那将是英国30年来最大升息幅度。 俄罗斯侵略乌克兰，导致能源和粮食价格涨势猖獗，全球各地消费者物价都飞涨，创数十年来最高水准。 各国央行升息因应，推升消费者和企业偿还贷款成本，助长经济哀退疑虑，导致英国生活成本危机恶化。 英格兰银行同时表示，英国经济已经进入哀退。 联准会昨天调升利率0.75个百分点，为连续第3次大幅升息。联准会升息的前一天，瑞典中央银行（Riksbank）宣布大幅调升利率1个百分点。 瑞士国家银行（Swiss National Bank）今天升息0.75个百分点，使政策利率自2015年以来首度摆脱负利率，意味存户不必再为存款支付费用。 挪威央行今天也升息0.5个百分点，使利率达到逾10年以来最高。 不过日本银行（Bank of Japan）反其道而行，维持超宽松货币政策不变，导致日圆兑美元汇价创24年来新低。

外界批评英格兰银行太晚针对飙升的通膨采取行动，在新首相特拉斯（Liz Truss）提出要针对其运作独立性进行检讨后，英格兰银行本月稍早曾自我辩护。

© 2022 AFP