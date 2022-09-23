叶伦：美国能对抗通膨 同时维持健康就业市场

（法新社华盛顿22日电） 美国财政部长叶伦（Janet Yellen）今天说，将历史高峰的国内通货膨胀率压低、同时维持健康就业市场，是有可能做到的事。

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法新社报导，联邦准备理事会（Fed）昨天连续第3次升息75个基点（3码），主席鲍尔（Jerome Powell）还警告，抑制通膨将令美国经济承受痛苦；隔天，叶伦发表了上述谈话。

她说：「我认为有途径能成功压低通膨，同时保持…强劲的就业市场。我深切希望联准会能成功做到。」

叶伦在「大西洋节」（Atlantic Festival）活动中表示，可能会因为就业市场缺工问题造成「一些通膨压力」，这已带动了薪资上涨。

她说，处理「供需失衡」也是联准会的职责。

此外，联准会昨天在货币政策会议结束时更新经济预测，预估因升息造成经济活动趋缓，以致失业率增幅将略高于之前预期。

目前估计美国今年平均失业率达3.8%，小幅高于原估的3.7%；2023年失业率估计将攀升至4.4%，高于先前预测的3.9%。

美国今年8月失业率降至3.7%，是50年来最低点之一。

若干经济学家认为这些预估数据过低。美国前财政部长萨默斯（Lawrence Summers）昨天推文表示，失业率可能须超过5%，才能见到通膨率强劲且持续放缓。

叶伦承认有必要「减轻一些就业市场的压力」，但她不同意失业率需要升高这么多。

她说：「我们仍可保有良好强健的就业市场，而无需在薪资上有如此大的压力。」

根据「个人消费支出物价指数」（PCE Index）最新数据，美国7月通膨年增率减缓至6.3%。

另一项通膨指数「消费者物价指数」（CPI）显示，美国8月通膨年增率达8.3%。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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