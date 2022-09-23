央行争相升息恐引发衰退 亚股全倒

（法新社香港23日电） 为对抗居数十年高点的通货膨胀，美国联邦准备理事会（Fed）等多国央行再度积极升息，引发投资人害怕经济衰退来临，全球股市应声走跌。亚洲股市今天再度笼罩卖压，收盘全倒。

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由于物价上涨见不到缓和的确实迹象，货币决策官员被迫采取攻势，警告若不采取行动，长期效应要比经济遭受短期打击更痛苦。

联准会21日决定连续第3度会议升息75个基点（3码），并预警将继续升息，还说利率很可能在2024年之前都不会调降。

其他像英国、瑞典、挪威、瑞士、菲律宾和印尼等国家的央行，近日也都采取类似行动。种种一切预告股市前景黯淡。

美国投资银行顾问公司艾维克股票部门艾维克ISI（Evercore ISI）副董事长谷哈（Krishna Guha）表示：「我们认为，这个新的利率『再更高时期又更长』的发展路径，令人联想到（经济）硬着陆可能性大增，因此不光是（央行立场）明确鹰派，对追求风险也明确不利。」

美国公债也反映投资人对经济衰退的预期心理增强，10年期公债殖利率跃升至3.7%，来到10年高点。

欧洲主要股市伦敦、巴黎和法兰克福昨天收盘全都挫跌逾1%。美国股市标普500指数昨天收盘更翻落到6月以来新低，濒临跌破今年最低点；道琼工业指数和那斯达克指数也双双收挫。

亚洲股市今天接棒走软，香港股市收盘挫低1.2%，上海股市收跌0.7%，雪梨、首尔、新加坡、台北和孟买股市全都挫逾1%，威灵顿、马尼拉、曼谷、雅加达和吉隆坡股市也全数收黑。

东京股市则因国定假日休市。（译者：张正芊/核稿：严思祺）

© 2022 AFP