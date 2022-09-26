经济衰退疑虑乌云密布 亚股一片惨跌

（法新社香港26日电） 亚洲股市今天再度一片惨跌，利空来自投资人更加预期，各国中央银行为了对抗失控的通货膨胀而继续升息，将导致大幅且痛苦的经济衰退。

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包括美国、英国、瑞士和瑞典等若干国家的央行，近日都宣布再度调高借贷成本。加上官员重申，即使会造成经济衰退，也要专注打击通膨，股市应声陷入沉重卖压。

不过，这波抛售潮受伤最重的是英镑。在英国新财政大臣夸腾（Kwasi Kwarteng）提出他具有争议性的迷你预算书后，英镑兑美元汇价上周贬破1.10美元，创1985年以来首见。

然而，即使英国市场已因此动荡不安，夸腾却还说，他有意宣布更多减税措施。英镑汇价今天应声续贬，在亚洲交易时间甚至一度贬值至1.0350美元的空前低价。

英镑大跌正值全球股市因经济衰退疑虑而大受打击。各国央行为了对抗停留在数十年高点的通膨，大幅缩紧货币政策，却令市场更加担忧衰退风险。

美国股市三大指数上周收盘重挫，道琼工业指数更跌到2年低点。亚股今天跟进走软。

东京股市今天结束长周末假期恢复开市，收盘挫跌2.7%；首尔股市也重挫逾3%。上海股市终场挫低1.2%，雪梨、新加坡、台北、雅加达、曼谷、吉隆坡和孟买股市全数同样收黑。

香港股市盘中一度走扬，因港府宣布将放宽国际旅客的严格旅馆隔离措施，但涨势无以为继，收盘下跌0.4%。威灵顿和马尼拉股市则分别因纪念英国女王放假及台风，而休市一天。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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