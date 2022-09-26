18.18克拉稀世粉钻 佳士得估成交价上看11亿

（法新社日内瓦26日电） 艺术品拍卖行佳士得今天表示，十分稀有巨大粉色钻石「幸运粉」11月将在瑞士日内瓦拍卖，成交价可望高达3500万美元（约新台币11亿1700万元）。

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佳士得（Christie's）表示，这颗色彩鲜艳钻石超过18克拉重，拍卖会上不曾有过更大的相同品质梨形粉钻，定于11月8日拍卖，成交价估在2500万至3500万美元间。

18.18克拉重粉色泪珠形状钻石被镶嵌在一枚戒指上，夹在两侧的巨大白色钻石之间，更显璀璨。

佳士得指出，与「发」谐音的这组数字在亚洲有幸运之意，意味「风生水起」，并且强调这颗钻石可望「引起全球各地收藏家兴趣」。

佳士得珠宝专家柏登（Angela Berden）告诉法新社：「18.18克拉重很吉利，一定会给新主人带来好运。」

「天然原石很难找到这样的色泽饱和度，这么重的结晶体、这种颜色，而且清晰度非常透亮，真的罕见…此时此刻我不晓得上哪里可以再找到一颗。」

拍卖场上过去曾经出现过枕形粉钻，「幸运粉」（Fortune Pink）则是拍卖场上历来最大梨形粉钻。

佳士得2018年拍卖18.96克拉重的「温斯顿粉红遗产」（The Winston Pink Legacy），成交价超过5000万美元，创下每克拉粉钻价格的世界纪录。

苏富比（Sotheby's）2017年曾经拍卖37.3克拉重、价格估上看3000万美元的拉吉粉钻（Raj Pink diamond），但是没有成交。（译者：何宏儒/核稿：陈政一）

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