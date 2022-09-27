美元涨势减弱 亚股走势分歧

（法新社香港27日电） 美元兑其他主要货币汇价昨天强劲升值后，今天稍微走软。亚洲股市行情回稳，收盘涨跌互见，但投资人情绪依旧受到经济衰退疑虑影响。

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正当世界各国中央银行纷纷升息来打击通货膨胀，市场焦点主要摆在美国联邦准备理事会（Fed）日益鹰派的语调。美国央行已经连续3度升息3码，并警告会继续调高利率。

这促使投资人大买美元，导致美元兑一些主要对手货币汇价攀升至历史高点或数十年新高，包括英镑贬值至空前低点，欧元贬值至20年新低，日圆也回落至上周日本政府出手干预时价位。引发日本、中国到英国等多国政府大为紧张。

不过，美元涨势今天失去动力，金融市场略为回稳。然而分析师警告，由于全球升息行动未歇，加上地缘政治危机仍待化解，市场波动性依旧高涨。

除此之外，通货膨胀仍然顽强停留在高位，也令投资人担忧。

Markets.com分析师威尔森（Neil Wilson）表示：「美元的强势，仍是目前金融市场走势动力来源，或应该说是破坏因素。它不仅正在打击货币市场的相对稳定，也是股市走软的一大原因。」

美国股市昨天收盘再度重挫，标普500指数跌到2020年12月以来最低点。但亚洲股市今天有涨有跌。

东京股市收盘上涨0.5%，上海股市劲扬1.4%，雪梨、首尔和台北股市也收高。但新加坡、威灵顿、马尼拉、曼谷和雅加达股市收黑。香港股市则收在平盘。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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