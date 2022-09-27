英镑重贬后 自历史低点反弹

（法新社伦敦27日电） 由于投资人先前担心，英国政府的减税计画可能对公共财政造成破坏，英镑兑美元汇价昨天贬值至空前低点，但今天强势反弹。

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英镑兑美元汇价今天劲扬1.34%，升值至1.0832美元。

昨天，这个汇率荡到历史新低的1英镑兑1.0350美元，差点就要贬值至平价。

英镑经历重贬后，英国中央银行英格兰银行（Bank of England）表示正密切观察金融市场，还说将「毫不犹豫依照需要调整利率」，以抑制通货膨胀。

英银与世界各国的中央银行一样，今年已多次升息，以使数十年来最严重的通膨能够降温。

由于英镑呈现创纪录的疲态，分析师预料，英银在11月3日的下次例行政策会议中，将做出大幅升息的决定。

德国商业银行（Commerzbank）分析师芮克特（Esther Reichelt）表示：「根据目前市场价格，（英银）下次会议估计将升息150个基点（6码）以上 」，她甚至怀疑这样的升幅是否足够。

芮克特指出，早在英镑大贬之前，已经有人质疑英银打击通膨的决心；她认为英银的决策声明将「不太可能安抚所有这些人」。

另一方面，分析师们补充，英镑恢复强势，原因还包括美元兑一些主要对手货币略微走弱。（译者：李晋纬/核稿：张正芊）

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