OECD：「为战争付出代价」 世界经济将放缓

（法新社巴黎26日电） 经济合作暨发展组织（OECD）今天表示，受到俄乌战争的影响，明年世界经济将受到比先前所预测更大的打击。

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总部位于巴黎的OECD发布一份题为「为战争付出代价」（paying the price of war）的惨淡报告，宣称在生活成本已快速飙升的情况下，战争加剧了通货膨胀压力。

OECD称，Covid疫情仍持续对全球经济产生影响，而随着各国央行争相为过热的物价降温，上升的利率也影响了经济成长。OECD报告中说：「许多指标已转向更差，而全球成长的前景黯淡。」

OECD表示，今年第二季全球成长停滞不前，许多经济体的数据「现在皆指向一个长期的低迷成长」。而该组织对全球经济2023年的成长预测，已从6月估计的2.8%下调至2.2%。

20国集团（G20）中除了土耳其、印尼和英国外，几乎所有国家的经济前景都被下调。世界最大的经济体美国，2023年成长将放缓至 0.5%。

中国经济受到严格的疫情封锁打击，今年成长预测被大幅下调至3.2%，2023年的成长预测则为4.7%。

欧洲最大的经济体德国明年预计将陷入衰退，而今所见已萎缩0.7%，较之前预测下降2.4个百分点。在欧洲，德国经济受到的打击最严重，因为它极度依赖俄罗斯天然气，而莫斯科疑似为报复西方制裁，已大幅削减天然气供应。

欧元区整体将呈现0.3%的微弱成长，较原先预测的1.6%大幅下调。OECD此前已下调2022年全球成长预测，目前维持在3%不变。

为突显俄罗斯入侵乌克兰的影响，OECD称，现在预计2023年的全球产出，将比2021年12月战争前所预估的降低2.8兆美元。

为抑制通膨，各国央行纷纷提高利率，这是必要举措，但也可能将经济推向衰退。OECD称，货币紧缩是「全球成长减缓的关键因素」。

OECD警告，全球经济预测「存在重大的不确定性」。2023年，更严重的燃料短缺可能使欧洲经济进一步减少1.25个百分点，并使全球经济成长减少0.5个百分点。

© 2022 AFP