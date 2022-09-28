未保存通讯电子纪录 华尔街金融公司遭罚500多亿

（法新社纽约27日电） 美国当局今天宣布，16家华尔街大型公司同意受罚总计18亿美元（约新台币578亿元），因为未遵守保存电子纪录的义务，诸如员工之间在个人手机上的通讯纪录等。

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法新社报导，美国证券管理委员会（SEC）发表声明指出，巴克莱（Barclays）、美国银行（Bank of America）、德意志银行（Deutsche Bank）和高盛（Goldman Sachs）等同意受罚，因「长期未能」持续保存相关电子通讯纪录，而这些纪录是监管机构在监管过程中必须取得的资讯。

美证管会宣布，对16家机构处以总计11亿美元的罚款。这16家上市公司包括摩根士丹利（Morgan Stanley）等，其附属公司也在此协议范围内。

在另一起行动中，美国商品期货交易委员会（CFTC）也宣布，就同一罪责对同一群金融机构，达成总计7.1亿美元的和解协议。

根据两项和解案，美国银行共被罚款2.25亿美元。

而同意以2亿美元和解的金融巨擘，包括巴克莱、花旗集团（Citigroup）、瑞士信贷（Credit Suisse）、德意志银行、高盛、摩根士丹利和瑞士银行集团（UBS）。（译者：纪锦玲）

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