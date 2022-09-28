经济衰退和俄乌战争忧虑 亚股挫跌

（法新社香港28日电） 随着市场忧心经济衰退，加上投资人日益关切俄罗斯和西方的紧张关系，亚洲股市今天全面挫跌，其中香港恒生指数重挫逾3%，领跌区域股市。

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英国新任财政大臣夸腾（Kwasi Kwarteng）上周公布减税案引发市场震荡，英镑汇价一度贬至历史低点，市场投资人密切关注。

亚股昨天虽微幅上涨，但欧美股市再度挫跌，美国最新数据显示消费者信心意外好转和房屋销售攀升，引发华尔街股市波动。

这些经济数据指向美国这个全球最大经济体具韧性，尽管美国联邦准备理事会（Fed）已连续三度调高利率，且11月料再继续升息，以对抗攀至40年来高点的通膨。

联准会类似紧缩货币政策的前景对股市带来重创，被视为未来利率指标的美国10年期公债殖利率2010年以来首次触及4%。

美股道琼和标准普尔500指数昨天双双重挫，以科技股为主的那斯达克指数则是微幅上扬。

亚股今天恢复跌势，其中香港恒生指数收盘重挫3.4%，来到17250.88点。上海综合股价指数收跌1.6%，来到3045.07点。日经指数收挫1.5%，来到26173.98点。

至于亚洲其他股市，首尔、台北和马尼拉股市跌幅都超过2%。雪梨、威灵顿、雅加达和曼谷等股市也收低。

© 2022 AFP