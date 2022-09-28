WTO秘书长：多重危机相撞 全球经济正步向衰退

（法新社日内瓦27日电） 世界贸易组织（WTO）秘书长伊卫拉今天警告，由于多重危机相互碰撞，她相信全球经济正朝向总体衰退前进。她呼吁各方采取大刀阔斧政策，来振兴经济成长。

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伊卫拉（Ngozi Okonjo-Iweala）在瑞士日内瓦召开的WTO年度公共论坛开幕式发言表示，俄罗斯对乌克兰的战争、气候危机、粮食价格飙涨、能源市场冲击与2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情后续发展等种种因素，正在制造致使全球经济衰退的环境。

她说：「我们现在必须想办法安度一场看似迎面而来的经济衰退。我认为会是一场全球性衰退。...但同一时间，我们必须开始思考如何复苏。我们得想办法恢复成长。」

伊卫拉指出，世界银行（World Bank）和国际货币基金（IMF）皆已下修全球经济成长预估，且目前贸易数据指标「看起来不太好」。

她表示：「我们现在有安全冲击、气候冲击、能源冲击、粮价冲击，所有这一切同时打击各国，所以我们没有办法像平常一样做生意。」

曾任非洲国家奈及利亚财政部长和外交部长的伊卫拉还说，各国央行也处境困难，对于情势发展几乎没有选择空间。「央行实际上没有太多选择，只能紧缩（货币政策）和调升利率。」

然而她警告，「这对新兴市场和开发中国家带来相当严厉的后果，因为它们也要持续紧缩货币政策升息」。「已开发国家的升息行动，影响了这些国家的债务负担，影响到它们履行债务的应付金额，并且致使资本从它们的经济体流回已开发国家。」

伊卫拉表示：「然而现在我认为，除了采取（紧缩）行动，央行没有太多选择。因为通货膨胀真的对穷人带来非常严重打击。」

伊卫拉强调，各国央行有必要去判断，通膨是由需求强劲所造成，或是与供应面结构性问题有关。她还说，她最关心的是如何确保粮食安全，其次是能源取得难易。

此外，伊卫拉接受路透社访问时表示，164国组成的世贸继今年6月达成一系列贸易协议后，可望在下一次重大会议之前，在农业、气候变迁和内部改革等议题上达成更具企图心的协议。

伊卫拉说，上回达成的一系列协议提供基础，「让我们可冀望向前迈进，检视其他艰难的议题」。她希望在世贸下回第13届部长会议（MC13）召开之前，能就一些议题达成协议。这个会议预定不晚于2024年3月举行。

© 2022 AFP