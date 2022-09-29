保时捷挂牌首日股价涨 无视全球市场震荡

（法新社法兰克福29日电） 全球豪华跑车制造商保时捷公司（Porsche）今天在德国法兰克福股市推出首次公开发行（IPO），发挥品牌实力，无视全球市场震荡，成为欧洲近年来规模最大的IPO之一。

广告 继续浏览后续

保时捷挂牌开始交易时股价涨至84欧元，优于其母公司福斯汽车设定的承销价82.5欧元，表现也超越疲软的法兰克福股市。

尽管全球股市受通膨飙涨，衰退疑虑等不利因素影响，保时捷公司仍依既定计画大胆发行股票，从发行的股票估算，保时捷估值超过760亿欧元。

保时捷执行长、同时也是德国福斯汽车集团（Volkswagen）执行长布鲁莫（Oliver Blume）表示：「对保时捷而言，这是历史性的一刻。」

「实现我们客户的梦想驱动着我们。随着完成挂牌上市，我们开启公司历史的新篇章。」

福斯将自保时捷这次挂牌上市募集94亿欧元，其中部分将投入福斯集团加速推动的电动车事业。

以发行的股票价值来看，保时捷是继1996年德国电信公司（Deutsche Telekom）以来，德国最大IPO，同时也是自2011年瑞士大宗商品巨擘嘉能可（Glencore）以来，欧洲最大上市案。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2022 AFP