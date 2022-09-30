通膨居高不下 亚股走势分歧

（法新社香港30日电） 受到美国股市昨天再度深跌影响，亚洲股市今天收盘走势分歧。投资人负面情绪来自通货膨胀持续升温，以及各国央行官员为了努力让物价获得控制，表现出的货币政策态度日益鹰派。

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包括德国、比利时等数个国家本周公布的数据显示，物价与去年同期相较涨幅仍高达约10%。这显示各国金融首长对抗通膨仍有条漫漫长路，股市展望也黯淡。

另一方面，本周稍早重贬的英镑延续反弹涨势，兑美元汇价由26日的历史低点1.0350美元回升到今天短暂突破1.12美元，利多来自英国央行英格兰银行（Bank of England）承诺将购买710亿美元的长期公债，来支持受重创的金融市场。

不过，投资人仍旧担忧英国经济情况，以及伦敦举债数以十亿计美元恐冲击利率。观察家并警告，英银在11月的下次政策会议，可能宣布升息多达1.5个百分点（6码）。

而在美国，联邦准备理事会（Fed）官员也再度重申，有意继续升息直到平息通膨压力，即使造成全球最大经济体美国衰退也在所不惜。 美国最新出炉的初次申请失业给付人数跌破20万人，创5月以来首见，这使得美国央行将连续第4度升息0.75个百分点（3码）的机率又更高。

美国外汇经纪商安达（OANDA）分析师莫雅（Edward Moya）表示：「如果经济继续展现韧性，但通膨率又继续远高于联邦资金利率，那么高风险资产价格就没有机会显着走扬。」

美国股市三大指数昨天全数重摔，标普500指数更收在2020年11月以来最低点，为今天亚洲股市增添卖压。

上海股市收盘下跌0.6%，利空来自中国公布的9月数据显示，全球第二大经济体的制造业和服务业再度因部分地区防疫封锁而遭遇困难。

东京股市收盘重挫1.8%，雪梨、首尔、台北、威灵顿、马尼拉和曼谷股市也全数收跌。不过香港股市收涨0.3%，新加坡、雅加达和孟买股市同样收红。（译者：张正芊/核稿：严思祺）

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