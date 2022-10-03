主要产油国拟大幅减产 国际油价涨逾4%

（法新社香港3日电） 媒体报导，石油输出国家组织（OPEC）和其他产油国考虑大幅减产，国际油价今天在亚洲盘大涨超过4%。

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纽约西德州中级原油大涨4.5%，来到每桶83.06美元；伦敦布伦特原油则是劲涨4.4%，来到每桶88.83美元。产油国5日将在维也纳开会，彭博报导，油国代表官员将讨论每日减产达100万桶。

彭博报导，这项减产计画OPEC代表尚未拍板，料创下COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情造成油价崩盘以来最大减产幅度。

普莱斯期货集团（Price Futures Group）策略师佛林（Phil Flynn）表示，此举「将足以替油价设下底部」。

近几个月来，受到市场忧心主要经济体面临衰退的疑虑下，纽约和伦敦油价双双挫跌，美元走坚和中国经济问题也对油价造成打击。

国际油价自俄罗斯入侵乌克兰以来的涨幅不但悉数回吐，更触及1月以来仅见的水准。

星展银行（DBS Bank）能源分析师沙卡（Suvro Sarkar）指出：「油价重返每桶100美元，只是时间早晚的问题，特别是在年底前，供应量料紧俏的情况下。」

© 2022 AFP