土耳其通膨率刷新24年高点 里拉贬至历史新低

（法新社伊斯坦堡3日电） 土耳其央行依循总统艾尔段立场，一反全球升息抗通膨趋势宣布降息后，官方数据今天显示，土耳其9月通货膨胀率刷新24年高点。土耳其里拉兑美元汇价应声贬至空前新低。

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高利率能让物价降温，但也会令经济力道减弱。艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）在明年6月大选前聚焦经济成长，因此一再痛批利率走扬趋势，称这是他的「最大敌人」。

土耳其央行9月依照艾尔段的思维，将政策利率由13%调降至12%。艾尔段还呼吁本月20日央行下次政策会议时继续降息。

土耳其统计局（TUIK）今天公布，单月消费者物价指数（CPI）与去年同期相较涨幅，由8月的80.2%再攀升至9月83.45%。消息传出后，土耳其货币里拉兑美元应声贬值至历史低点18.56里拉。

然而，土耳其反对派领导人物及许多民众已不再信任官方数据。根据土耳其一群独立经济学家成立的「通货膨胀研究小组」（Inflation Research Group，ENAG）每月发布的权威报告，土耳其通膨率8月已高达181.37%，9月再升温至186.27%。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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