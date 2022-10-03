日银短观：大型制造商信心连3季下滑 前景逊色

（法新社东京3日电） 日本央行今天公布的季度短观调查报告显示，第3季大型制造商信心指数连续3个季度下滑，与分析师预期的上升情况背道而驰。

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日本央行的短观调查（Tankan survey）显示，与COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间最暗淡的日子相比，目前大型制造商仍相对乐观得多。

分析师表示，但通货膨胀打压了今年的商业信心，其中包括了乌克兰战争导致的能源价格上涨。

季度调查显示，第3季大型制造商的信心指数为8，略低于第2季的9。这项调查被认为是衡量日本企业状况的最广泛指标。

信心指数呈正值，表示持乐观态度的受访者数量超过悲观者。

鉴于COVID-19限制措施重创经济，大型制造商信心指数在2020年6月跌至负34谷底，近两年来情况有所改善后，今年4月以来又再度下滑。

日生基础研究所（NLI Research）资深经济学家上野刚（Tsuyoshi Ueno）在短观报告发布前表示：「尽管材料和能源价格飙升持续打压商业信心，上海解除封锁缓解了供应紧缩情况，将有助于提振信心。」

此外，短观报告显示，在大型非制造商中，商业信心指数从先前的13小幅上扬至14。

日圆最近几周也触及24年低点，促使日本政府上月进场干预，并准备祭出另一轮刺激措施，以提振日本经济。（译者：纪锦玲）

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