等待美就业报告企业季登场 亚股多收跌

（法新社香港3日电） 投资人等待本周将公布的美国9月就业报告，同时准备面对即将到来的企业财报季，许多人担忧，财报结果可能凸显通货膨胀与利率双涨带来的冲击。亚洲股市今天大多收低。

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数据显示欧元区9月物价上涨幅度创新高，令市场更加担心央行紧缩货币政策还会持续一段长时间。美国联邦准备理事会（Fed）副主席布兰纳德（Lael Brainard）已表示，美国央行官员不会太早缩手。

各国央行对抗通膨之战难度恐怕又要升高，因为有报导指出，石油输出国家组织（OPEC）与结盟产油国鉴于需求疑虑导致油价重挫，正在考虑大幅减产。在这项消息可能成为事实前，今天亚洲交易时间油价劲扬逾4%。

美国股市3大指数上周五收盘全数下跌，写下2009年全球金融危机以来首见连续3季减损。

定于7日发布的美国9月就业报告将受到密切关注。如果数据强健，很可能提供联准会更多余裕在11月货币政策会议连续第4度大力升息。

亚洲股市在本周开场交易日笼罩卖压。香港股市收盘挫低0.8%，盘中一度跌破17000点，为2011年以来首见；雪梨、新加坡、台北、威灵顿、曼谷、雅加达和孟买股市也全数收黑。

不过，东京股市收盘上涨1.1%，马尼拉股市也收高。上海与首尔股市则因国定假日休市。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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