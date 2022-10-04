澳洲央行升息1码 力道低于外界预期

（法新社雪梨4日电） 澳洲中央银行今天决议的升息幅度低于外界预期，激励澳洲股市劲扬，收盘大涨3.8%，但拖累澳元兑美元汇价走贬。官员日益忧心升息和通膨造成全球经济减缓。

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澳洲中央银行澳洲储备银行（Reserve Bank of Australia）今天决议升息0.25%（1码），升息幅度只有外界预期的一半，基准利率来到9年高点2.60%。

澳洲央行在声明稿中指出，该行已在短期内大幅升息。然而，澳洲央行仍维持今年通膨预期在7.75%高点不变，之后在2023年回落至4%出头。

澳洲央行表示：「一如大多数国家，澳洲通膨过高。」澳洲央行还指出，物价高涨主要受到全球因素以及澳洲支出强劲的带动。 此举凸显央行的货币决策有如走钢索，必须小心翼翼，在压低通膨的同时，还要避免让经济陷入衰退。不少评论家警告，央行在对抗通膨的战争中可能会落败。 美国联邦准备理事会（Federal Reserve）和欧洲中央银行（European Central Bank）已表示，接下来的决策会议将继续升息。

雪梨股市ASX 200指数收涨3.8%，澳元兑美元汇价则一度贬至1澳元兑0.6451美元。

城市指数（City Index）资深市场分析师辛浦森（Matt Simpson）表示，澳银的这项决定反应实际的情况。「（成长）趋势已经向下。只要中期通膨预期持续表现佳，扩大升息的机率慢慢降低。」

澳洲财政部长查默斯（Jim Chalmers）表示，央行升息和国际对经济成长减缓的警告，将左右他即将公布的预算计画。澳洲将在三周后公布预算计画。

查默斯在记者会上表示：「全球经济上空再度乌云密布。」「假装全球经济没恶化是没用的，假装通膨攀升没对家庭支出造成冲击也是没用的。」

© 2022 AFP