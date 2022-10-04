美数据差不利联准会大力升息 亚股随美股劲扬

（法新社香港4日电） 美国最新公布的制造业数据疲软，令投资人乐观认为在连串大幅升息对经济造成伤害后，美国联邦准备理事会（Fed）将放缓紧缩货币政策速度。亚洲股市今天追随美股涨势劲扬收高。

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新出炉的数据显示，美国9月制造业扩张速度逊于预期，降至2年多来最低点。美国股市3大指数昨天却应声猛涨，收盘涨幅都超过2%，为第4季交易开出好彩头。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）分析师殷尼斯（Stephen Innes）指出，昨天公布的美国9月制造业采购经理人指数（PMI）报告中，正面部分是制造商支付价格次指数降至51.7，创下2020年6月以来新低，引发美国公债殖利率继续下跌，美元遭到抛售，美股出现小幅追求风险趋势回温。

「在这样以鹰派货币政策立场定价的市场风险环境下，糟糕的经济数据会被视为好消息，因为这使得联准会转向鸽派立场的可能性升高。」

不过他提醒，本周美国还有许多经济数据将公布，尤其是7日的9月就业报告，投资人的看法恐怕又会改变；此外，若干联准会官员仍坚守他们原本的升息抗通膨计画。

话虽如此，亚洲股市今天仍受到前一晚美股大涨激励。东京股市收盘涨幅达3%，雪梨股市更激升3.8%，一部分利多来自澳洲储备银行（Reserve Bank of Australia）升息幅度低于预期。

首尔与台北股市收盘皆涨逾2%，新加坡、威灵顿、马尼拉、曼谷、雅加达、吉隆坡和孟买股市也全数收高。上海与香港股市则因国定假日休市。

© 2022 AFP