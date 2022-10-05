亚股接棒美股涨势 港股领涨区域股市

（法新社香港5日电） 亚洲投资人今天加入华尔街投资人进场买股的行列，愈来愈多数据指向美国经济显露疲态，升高市场预期美国联邦准备理事会（Fed）升息行动可能放缓的心理。

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这股市场亟需的乐观气氛也对美元汇价带来压力，造成美元兑多数货币走软，助长油价涨势，国际油价已因石油输出国家组织（OPEC）今天稍后可能宣布大幅减产而走高。

最新出炉的数据显示美国9月制造业活动来到两年低点，减缓幅度超乎预期，显示联准会平抑通膨的升息行动可能已对经济造成冲击。美国昨天公布的8月新增职缺大幅减少近10%。

城市指数（City Index）资深市场分析师辛浦森（Matt Simpson）表示：「升息确实开始大幅影响美国的就业数据。」

Ally Financial分析师贝尔（Lindsey Bell）指出：「股市要继续走高，就业数据必须符合或低于预期。」

市场目前预期的是「不会太热，也不会太冷」的就业市场报告。

华尔街三大指数昨天大涨，标准普尔500指数和以科技股为主的那斯达克指数双双大涨逾3%。

港股今天狂涨近6%，领涨区域股市，恒生指数收涨5.9%，来到18087.97点。日股日经指数收涨0.5%，来到27120.53点。中国股市适逢十一假期休市。

新加坡、雪梨、威灵顿、曼谷、首尔、台北、雅加达和马尼拉股市也都收涨。

© 2022 AFP