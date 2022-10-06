能源成本飙涨 德国8月工厂订单锐减

（法新社法兰克福6日电） 最新公布的官方数据显示，德国8月工业订单衰退幅度超乎预期，主要因乌克兰战争引发能源成本飙涨，对德国经济带来冲击。

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德国联邦统计局表示，8月新工厂订单衰退2.4%，减幅超过FactSet访调分析师预估的0.5%。

德国经济部在声明稿中表示，在战争和天然气价格飙涨的情况下，工业经济出现明显的降温迹象。经济部还说，今年接下来的经济前景黯淡。

德国联邦统计局今天也大幅上修7月工业订单数据，从衰退1.1%上修至成长1.9%。该局表示这是因为航太产业大型订单晚通报。

受到俄罗斯入侵乌克兰影响，供应链问题恶化，欧洲能源价格飙涨，以出口为导向的德国经济因此受到重创。

德国8月需求下滑，其中来自欧元区国家的订单减少3.8%，国内订单则减少3.4%。

德国权威经济智库上周预测，德国经济预期将陷入衰退，2023年则将萎缩0.4%。

巴登弗腾堡邦银行（Landesbank Baden-Wuerttemberg，LBBW）经济学家尼克拉许（Jens-Oliver Niklasch）表示：「国内需求大幅衰退，特别是民间消费，料将造成衰退。」（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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