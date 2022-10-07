等待美国就业报告出炉 亚股一面倒

（法新社香港7日电） 由于重量级美国9月就业报告将在今天稍晚公布，结果可能决定美国联邦准备理事会（Fed）升息规划，投资人紧张情绪取代本周前几个交易日乐观气氛，亚洲股市今天收盘全面下挫。

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本周初始美国公布的经济数据不振，却激励股市劲扬，因为投资人冀望美国央行会因此放缓严厉的货币政策紧缩计画。

然而，今年来大多时间笼罩股市的不确定性又逐渐回笼，美国股市3大指数昨天收盘再度走跌，众人目光锁定今天将出炉的美国9月非农业就业数据。

分析师预测美国新增25万名就业人口，虽然会是2020年底以来最低水准，但仍然健康，意味着美国劳动市场依旧强健。

不过投资人担忧，如果数据高于预期，人们会预料联准会将继续猛烈升息，令股市再掀抛售潮。

美国央行官员已不断警告，他们决心藉升息来对抗居40年高点的通货膨胀，即使造成经济衰退也在所不惜。这使得股市交易商担心，全球经济正朝向衰退前进。

另一方面，市场需求下滑导致数家晶片制造商发布悲观财报，韩国半导体巨擘三星（Samsung）也发表财测警告，投资人因此对即将到来的财报季抱持忧虑，为股市增添卖压。

香港股市今天收盘下挫1.5%，在亚股当中领跌。东京股市收低0.7%，雪梨、首尔、新加坡、台北、威灵顿、雅加达、马尼拉、曼谷和孟买股市全数收黑。上海股市因国定假日休市。（译者：张正芊/核稿：陈正健）

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