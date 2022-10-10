忧美国扩大升息 港股领跌亚股

（法新社香港10日电） 美国最新就业数据超乎预估，引发市场忧心美国联邦准备理事会（Fed）将再度大幅升息的疑虑，亚洲股市今天受到拖累挫跌。市场投资人现将目光放在美国13日公布的最新通膨数据。

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美国7日公布9月新增就业人数虽比8月减少，却仍超乎预估，显示劳动市场依然紧俏，凸显联准会对抗处于40年高点的通膨，面临艰钜的任务。

在市场把焦点放在13日出炉的美国9月消费者物价指数的情况下，决策者持续采取强硬立场，警告即便升息可能引发衰退，仍不会放缓升息步伐。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略师殷尼斯（Stephen Innes）指出：「美国周五（7日）公布就业报告后，股市的卖压和美元走坚，反映了市场忧心联准会暂缓升息的难度高。」

亚洲股市今天延续美国华尔街股市的跌势，香港股市跌幅近3%。

中国刚结束十一黄金周，股市恢复交易。受到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情再起，投资人忧心当局在中共召开20大前夕再祭封控措施影响，中国股市终场收跌。

中国科技股也受到华府7日宣布一系列晶片出口管制措施影响重挫。此举目的在限制中国采购和制造具军事用途的高阶晶片，增添美中紧张关系。

日本股市今天适逢国定假日休市。香港恒生指数重挫523.39点，跌幅2.95%，收在17216.66点。上海综合股价指数收跌50.25点，或1.66%，来到2974.15点。

至于其他亚股，首尔和台北股市适逢假日休市。雪梨、新加坡、曼谷、马尼拉、雅加达和威灵顿股市则面临强劲卖压，都收跌。

© 2022 AFP