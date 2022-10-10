柏南奇获诺贝尔经济学奖 研究大萧条力抗金融危机

（法新社华盛顿10日电） 今年诺贝尔经济学奖得主之一柏南奇（Ben Bernanke）是研究1930年代前后全球大萧条（Great Depression）学者，他担任美国联准会主席期间，协助美国度过了一场重大金融危机。

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柏南奇于1953年12月13日出生在美国乔治亚州奥古斯塔（Augusta）一个犹太家庭里，父亲是药剂师，母亲是学校教师。

柏南奇在南卡罗来纳州农业小镇狄伦（Dillon）度过他的童年，他是一名学霸，参加美国大学入学的学业评估测验（SAT）成绩几近满分。他在哈佛大学主攻经济学，1975年以最高荣誉毕业，随后于麻省理工学院获得经济学博士学位。

柏南奇于2002年成为联邦准备理事会理事之一，此前他在普林斯顿大学工作了17年。2006年2月柏南奇接掌联准会主席一职，不久美国房地产市场崩盘，引发一场规模巨大的全球金融危机。

许多分析人士称，柏南奇的积极和非正统举措，使联准会能够支撑金融体系并保持信贷流动，从而避免1930年代的大萧条灾难重演

柏南奇因而获「时代」（TIME）杂志评选为2009年年度风云人物，以表彰他在全球金融危机期间的作为，他获推崇是「领导世界最重要经济体的最重要参与者」。

柏南奇在共和党籍总统小布希任内出掌联准会，民主党籍总统欧巴马上台后续获留任。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）经济学家布鲁苏拉斯（Joe Brusuelas）曾说，联准会面对全球金融危机时将政策利率下调至零，并为金融体系注入大量流动性，这种非正统因应方式「史无前例」。他说，这一举措「缓慢重建了人们对银行体系的信心」。

哥伦比亚大学经济学家萨克斯（Jeffrey Sachs）称，2008年9月美国投资银行雷曼兄弟（Lehman Brothers） 倒闭时，「似乎有可能出现萧条」，但各国中央银行的行动「阻止了金融市场崩盘」。

不过批评者坚称，柏南奇在避免危机方面几乎什么也没做，且可能在2002至2005年担任联准会理事（当时联准会主席是葛林斯潘（Alan Greenspan））以及担任小布希政府经济顾问委员会主席期间，助长了问题的发生。

还有人批评他未能更妥为预测经济危机的严重性：2007年次贷危机（subprime mortgage crisis）刚出现端倪时，柏南奇曾向国会保证影响有限。

卡内基美隆大学已故经济学家梅泽（Allan Meltzer）曾在「华尔街日报」撰文称：「让雷曼兄弟无预警倒闭，是联准会史上最严重的错误之一。」

柏南奇现为华府智库布鲁金斯研究所（Brookings Institution）高级研究员，也是全球债券龙头太平洋投资管理公司（PIMCO）和对冲基金巨头Citadel的高级顾问，他担任这些职位引发人们对华盛顿与华尔街之间「旋转门」（revolving door）问题的担忧。

© 2022 AFP