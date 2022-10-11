欧盟代表：美国升息推升全球经济衰退的风险

（法新社布鲁塞尔10日电） 欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）今天警告，全球正值粮食危机与俄乌战争时期，美国升息将进一步推升物价，为世界带来「一场完美的风暴」。

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波瑞尔今天在年度聚会中向驻欧盟大使们发表预测，他表示：「每个人都忙着调升利率，这将为我们带来世界经济衰退。」

他解释，美元飙升正在使其他国家的生活必需品变得难以负担，除非各国央行愿意跟进美国联邦准备理事会的脚步。

他表示：「除此之外别无他法，否则资金将流向（其他地方）。」

欧元区正在努力解决必须靠升息来抑制飙升通膨的难题，同时警惕在能源供应紧缩的情况下，可能对成长放缓造成多大的打击。

尽管全球经济并不在波瑞尔的职权范围内，但他在谈到全球性粮食危机时提到了利率的问题，并指出粮食危机尤其使得非洲及中东部分地区变得脆弱。

他表示：「我担心这才刚开始，粮食危机会让世界许多地方的情况变得更糟。」

他强调，世界本身已变得更为争强好胜，美国和中国之间日益加剧的对抗，就是明显的例子。

「所有东西都被武器化，所有东西都是武器：能源、投资、资讯、移民流动、数据。这是一场关乎争夺某些战略领域的全球斗争，其中包括网络、海洋、外太空等。」

他说美国是一个宝贵的盟友，但他也提出疑问「2年内会发生什么事？…如果不是拜登（现任美国总统）连任，而是川普（前美国总统）或其他类似他的人入主白宫？」

他指出，全球当下受到的冲击，来自于中国和俄罗斯领衔威权主义逆流与民主国家之间的紧张关系。

© 2022 AFP