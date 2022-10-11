美国半导体限令冲击 类股重挫亚股收黑

（法新社香港11日电） 投资人日益担心，更多大幅升息将令经济体落入衰退深谷；乌克兰战事与中国经济展望疑虑也使得市场更悲观，加上美国再打击中国半导体，引发类股重挫。亚股今天由台股领跌收低。

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由于市场焦点摆在通货膨胀，分析师指出，本周稍晚将公布的美国9月消费者物价指数（CPI），对于风险较高资产走向将具重要指标。若通货膨胀数据再度飙高，恐怕将掀起新一波股市抛售及美元汇价劲扬。

投资人原本希望，经过美国联邦准备理事会（Fed）今年一连串强力升息行动后，失控的物价涨势会开始缓和，进而使得央行放慢货币紧缩步伐。

然而，美国7日公布的9月就业报告优于预期，凸显联准会试图让通膨率从40年高点降低面临的难度。由于升息会拖累经济成长力道，许多观察家警告，经济衰退实际上已无法避免。

另一方面，美国政府7日宣布新一系列出口管制措施，以限制中国半导体发展。未来美国企业除非获得政府许可，不得出口有军事应用的先进晶片和相关制造设备至中国；运用美国技术、在他国制造的晶片，也将受此规范。全球相关制造商股价因而大受打击。

美国股市费城半导体指数昨天应声重挫，收在2020年底以来最低点。彭博（Bloomberg News）报导，全球相关企业股价在这波抛售潮下，市值总计已蒸发2400亿美元。

台北股市今天收盘大跌4.4%，因重量级蓝筹股半导体代工巨擘台积电深跌8.3%。韩国半导体巨头三星电子（Samsung Electronics）收低逾1%，拖累首尔股市收盘下挫1.8%。 东京股市同样受到科技类股挫低影响，收盘深跌2.6%。台韩日股市昨天都因国定假日休市，因此今天是美国宣布半导体新限令后首个交易日。

香港股市今天跌幅也达2.2%，并创2011年底以来首度收盘跌破17000点。雪梨、新加坡、曼谷、雅加达和孟买股市同样收黑。

不过，在逢低进场买气拉抬下，上海股市收盘小涨0.2%，威灵顿和马尼拉股市也小幅收高。（译者：张正芊/核稿：严思祺）

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