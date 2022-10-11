英银扩大收购公债范围 警告金融稳定风险

（法新社伦敦11日电） 英国中央银行英格兰银行今天采取稳定金融市场进一步措施，将每日收购英国公债范围扩大，以缓和一份英国政府预算书掀起的市场震荡。英银并对英国的金融稳定风险发出警讯。

广告 继续浏览后续

自从英国新任首相特拉斯（Liz Truss）的政府9月公布会加重公共负债的减税计画后，英镑兑美元汇价贬值至历史新低，英国公债殖利率也应声劲扬，引发英格兰银行（Bank of England）与英国政府本周纷纷采取行动来缓和市场气氛。

英银继昨天推出一项缓和流动性压力的暂时性政策工具后，今天又宣布，将扩大每日收购英国公债范围至14日为止。

英银在声明中指出，「本周一开始时，英国公债又出现一波大幅重新定价，尤其是与物价指数连动的公债」，因此英银现在把这类公债纳入更大范围的购债操作中。

英银表示，最新行动「具备进一步防护网的功能，目的为了恢复稳定的市场环境」。

英银还提醒：「目前市场的功能失调，以及可能出现自我强化的『跳楼大拍卖』市场动力，对英国的金融稳定构成重大风险。」

英国政府为了不让金融市场受到进一步惊吓，昨天已将连串重要经济预测数据的发布日期，由原定的11月23日提前至10月31日。（译者：张正芊/核稿：严思祺）

© 2022 AFP