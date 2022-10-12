（法新社香港12日电） 英国央行昨天向市场示警，该行将结束近2周来的稳定市场措施后，亚洲股市和英镑汇价今天面临压力。亚洲股市今天收盘，走势分歧。

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英国金融时报披露英国央行试图安抚银行，一度燃起市场对英国央行将扮安全后盾的乐观心理。

然而，英国央行昨天宣布14日仍将停止购债后，市场投资人情绪再度出现变化。英国政府9月23日宣布激进减税计画后，引发市场震荡，英银宣布祭出购债救市措施。

英镑汇价闻讯在亚洲盘剧烈震荡，最低一度贬至1.0924美元兑1英镑，最高则是来到1.1057美元兑1英镑。

亚洲股市也同样出现大幅波动，区域股市收盘走势分歧。

港股恒生指数终场收跌，但盘中一度上涨达1.24%，也一度重挫2.34%，震荡幅度超过3个百分点。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略师殷尼斯（Stephen Innes ）在英国央行宣布将停止购债后说：「（英国央行）不再当最后的买家，对降低风险和英镑不利。」

「说到底，英国经济议题、不负责任的财政政策和鹰派的美国联准会等因素仍将徘徊不去。因此无需对英镑震荡增加或持续走低感到讶异。」

亚洲主要股市，日股日经指数收盘近乎持平在26396.83点。港股恒生指数收跌0.8%，来到16701.03点。上海综合股价指数收涨1.5%，来到3025.51点。

至于亚洲其他股市，新加坡、威灵顿、台北、雅加达股市收跌；雪梨、首尔、马尼拉股市则收涨。

© 2022 AFP