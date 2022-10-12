石油出口荣景支撑 俄度过首波制裁冲击

（法新社莫斯科12日电） 俄罗斯的经济或许面临了诸多长期挑战，但现在能源出口似乎发挥了韧性，协助俄罗斯度过西方就侵乌祭出的首波制裁。

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莫斯科当局表示，俄罗斯的通货膨胀缓解，想要就业的人口几乎都有工作，与许多金融专家预测的惨况相悖。

国际货币基金（International Monetary Fund, IMF）今天在最新报告中支持俄罗斯的观点，称由于俄罗斯有石油出口且国内需求相对稳定，经济衰退程度将未如预期的严重。

IMF现在预估，以季增年率来看，俄罗斯经济在第2季收缩21.8%后，2022年将仅萎缩3.4%。然而，IMF6月才预测，俄罗斯经济2022年全年将下滑6%。

IMF最新的世界经济展望报告（World Economic Outlook Report）提到：「俄罗斯经济萎缩幅度未如先前预测的严重，反映了在财政与货币政策支持下，俄罗斯的原油出口与国内需求发挥了韧性，且恢复了对金融体系的信心。 」

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）9月时曾表示，俄罗斯的经济状况逐渐变得「正常」，最糟的风波已经过去。俄罗斯2月对乌克兰发动军事行动，西方随即祭出一连串经济制裁措施。

蒲亭说，俄罗斯失业率已降到最低，来到3.8%，年通膨率降至13.7%，从春季初期制裁开始产生冲击的创纪录高点回落。

国际金融协会（Institute of International Finance）副会长里巴科娃（Elina Ribakova）告诉法新社：「我们认为首波制裁造成的冲击已经过去，尤其是对金融业而言。」

俄罗斯切断与西方国家的外交与经济连结，反而让莫斯科与渴求能源的中国加速修补关系。两国隔着4000公里长的边界。

莫斯科国立大学（Moscow State University）经济学家朱巴列维奇（Natalia Zubarevich）告诉法新社，俄罗斯企业几乎被排除在欧洲市场外，「被迫在其他市场寻找替代选项，尤其是在亚洲与土耳其」。

俄罗斯对中国的天然气出口改用卢布与人民币结算，这对克里姆林宫将美元排除在俄罗斯经济外的行动是一大胜利。

尽管华府呼吁增产，石油输出国家组织和结盟油国（OPEC+）上周仍决定再度减产，莫斯科当局也乐见。俄罗斯将因原油价格攀升而受惠。

关于是否对俄罗斯原油价格制定上限，由于中国与印度看似不愿跟进，七大工业国集团（G7）一直难以达成共识，俄罗斯的经济前景看来的确有改善。

至于2023年，IMF现在预测俄罗斯经济将萎缩2.3%，比7月预估的3.5%乐观。

© 2022 AFP