英国8月GDP意外萎缩0.3%

（法新社伦敦12日电） 英国国家统计局今天公布一项最新数据，继7月经济成长放缓，能源价格飙升以及通膨加剧生活成本危机，让8月份经济意外萎缩。

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英国国家统计局（Office for National Statistics）在一份声明指出，英国国内生产毛额（Gross Domestic Product）继7月份下修为成长0.1%后，8月份萎缩0.3%，比原先预测的持平差。

英国国家统计局首席经济学家费兹纳（Grant Fitzner）表示：「8月份经济出现萎缩，制造及服务业都出现下滑。」

直接面对消费者的服务业萎缩1.8%，其中以运动、娱乐和休闲相关服务衰退最严重。

潘西恩宏观经济谘询公司（Pantheon Macroeconomics）首席英国经济学家图姆（Samuel Tombs）表示：「8月GDP萎缩可能象徵着一段跌势的开端，下降趋势可能延续到明年。」

他表示：「萎缩的原因是面对消费者的服务业产出比前一个月滑降1.8%，反映出家庭实际收入受到严重压缩。」

8月份的通货膨胀率达到9.9%，接近40年来的高点，因为乌克兰战争导致能源价格飙升，进而加剧了英国的生活成本危机。

统计局今天也表示，由于北海夏季维修作业比平时多，使得8月石油与天然气的产量减少，同时制造业也出现了明显下滑。

英国新任财政大臣夸腾（Kwasi Kwarteng）表示：「世界各国都正面临挑战，尤其是俄国总统蒲亭在乌克兰的野蛮行动，导致能源价格上涨」。夸腾最近才因预算争议受到抨击。

他表示，英国首相特拉斯（Liz Truss）的政府已制定全面性计画，在今年冬天保护家庭和企业免受能源价格飙涨所苦。

© 2022 AFP