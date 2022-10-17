忧美大幅升息经济恐陷衰退 亚股走势分歧

（法新社香港17日电） 投资人聚焦美国可能进一步收紧货币政策、经济恐陷衰退，亚洲股市今天走势分歧。

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美国上周公布强劲通膨数据，升高市场猜想美国联邦准备理事会（Fed）年底前还会再升息3码两次，加深美国经济恐陷入衰退的疑虑。

美国华尔街三大指数14日全面收跌，拖累亚洲股市今天一周伊始走势低迷，区域股市涨跌不一。

中国国家主席习近平周末20大政治报告，强调动态清零不动摇，市场投资人对此感到失望。北京当局清零防疫政策已对今年的经济造成打击。

荷兰国际集团（ING）大中华区首席经济学家彭蔼娆（Iris Pang）说：「我们预期现有COVID防疫措施，亦即筛检次数、隔离天数等，在中国共产党全国代表大会后仍将维持不变。」

「这将持续对地方政府带来财政压力，在疫情攀升时，我们应该会继续看到地方封控。」

在市场预期升息和通膨恐侵蚀企业获利的情况下，投资人也关注即将登场的财报季。

此外，在市场预期美国将持续升息，而日本央行日本银行以提振经济为由、拒绝紧缩货币政策的情况下，日圆兑美元汇价盘踞在30年低点附近。

日圆兑美元汇价自1990年代以来首次逼近150日圆兑1美元。日本官员虽表示密切关注市场动态，但迄今尚未再进场干预。日本当局上月一度出手干预。

亚洲主要股市，日股日经指数今天收跌1.2%，来到26775.79点。港股恒生指数收涨0.2%，来到16612.90点。上海综合股价指数收涨0.4%，来到3084.94点。

至于其他亚股，首尔、吉隆坡股市微幅收涨，台北、新加坡、雪梨和威灵顿股市则收跌。

© 2022 AFP