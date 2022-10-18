英预算政策逆转带动乐观气氛 亚股收红

（法新社香港18日电） 由于英国政府取消具争议性的迷你预算计画，使得这份恐加重政府负债、掀起市场大乱的方案胎死腹中，英镑应声反弹；加上财报季开场，消息普遍乐观，亚洲股市今天绝大多数收高。

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英国市场经历几周动荡，期间英镑兑美元汇价贬值至历史新低后，英国新任财政大臣韩特（Jeremy Hunt）昨天寻求安抚投资人，他公布一份新的政府支出方案，除了取消减税计画，并预告支出规模将缩小许多。

这项举动尽管打击英国新首相特拉斯（Liz Truss）的威信，却激励英镑兑美元汇价一度飙升2%，英国公债殖利率则应声重挫，伦敦股市劲扬。

英镑一度反弹回1.14美元，另个动力来自英国「金融时报」报导，英国央行英格兰银行（Bank of England）为寻求维持市场稳定，很可能将再度延后公债标售。

英国市场的乐观气氛也扩散到其他市场，美国股市昨天涌现亟需的买气，3大指数收盘写下亮丽涨幅，其中那斯达克指数更涨逾3%。

亚洲股市今天大多跟进走扬。东京股市收盘上涨1.4%，香港股市收高1.8%，雪梨、威灵顿、首尔、台北、新加坡、马尼拉、雅加达、曼谷和孟买股市也全数收红。

不过，上海股市今天收盘小跌0.1%。中国市场今天明显波动，因当局昨天延后公布中国经济成长数据；而分析师估计，结果很可能显示，受到北京对COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫封控影响，中国第3季经济可能出现疫情爆发以来最弱增幅。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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