市场反弹难以为继 亚股走势不一

（法新社香港19日电） 华尔街股市昨天在财报利多带动下稳健收高，亚洲投资人却难以再推升涨势，区域股市走势不一。

广告 继续浏览后续

尽管目前市场心理略为乐观，但分析师警告，一旦央行持续升息，对抗盘踞数十年高点的通膨，目前的反弹涨势可能转变。

外汇交易员也关注日圆走势，日圆兑美元汇价逼近150日圆兑1美元，日本官员目前虽按兵不动，未进场干预，但已表示如有必要将采取行动。

美股三大指数昨天延续前一天的涨势，高盛集团（Goldman Sachs）和娇生集团（Johnson & Johnson）超乎预期的财报对投资人带来激励。

B. Riley策略师霍根（Art Hogan）指出：「财报季让投资人得以聚焦在美国企业的实际盈利能力，比较不会关注落后指标的经济数据。」

「财报季没预期糟，可能可以成为市场稳定下跌时，（投资人）喘口气所需的催化剂。」

亚股今天走势不一，港股恒生指数重挫逾2%，香港特首李家超首次施政报告未能为投资人带来提振。

日股日经指数收涨0.4%，来到27257.38点。港股恒生指数收挫2.4%，来到16511.28点。上海综合股价指数收跌1.2%，来到3044.38点。

至于其他亚股，雪梨、威灵顿和马尼拉股市收涨；新加坡股市小跌，首尔、台北股市收跌。

© 2022 AFP