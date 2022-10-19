怪奇物语立大功 Netflix订阅人数Q3增约240万

（法新社旧金山18日电） Netflix今天发布报告说，这个串流平台龙头最近一季新增超过200万订户，平息了投资人对Netflix正在流失付费客户的担忧。

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Netflix表示，摆脱今年上半年用户数量严重衰退的窘境后，7月至9月的第3季新增大约240万订户，全球使用者数量达到略高于2.23亿。 消息一出，Netflix今天盘后应声大涨逾14%至每股275.80美元。

Netflix在股东信中说：「历经充满挑战的上半年后，我们相信，我们已经回到加速成长的道路上。」

「我们的竞争对手正在大力投资，以推动订户成长和黏着度，但建立一个大型、成功的串流媒体业务很难，我们估计他们都在赔钱。」

Netflix财报显示，第3季营收达79亿美元，获利14亿美元，净收入略低于去年同期。

Netflix在第3季推出「怪奇物语」（Stranger Things）第4季、「非常律师禹英禑」、「食人魔达默」（Monster: The Jeffrey Dahmer Story）等多项强档新作，是吸引用户的大功臣。

与此同时，Netflix 11月将在全球10多个国家推出广告版订阅方案，料将有助其在年底前吸引450万用户。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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