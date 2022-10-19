民调：萨尔瓦多人多数认为比特币列法定货币失败

（法新社圣萨尔瓦多18日电） 中美洲国家萨尔瓦多一年多前将比特币（Bitcoin）列为法定货币。一项今天公布的民意调查结果显示，萨尔瓦多大多数人认为总统布格磊这项争议性政策「失败」。

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根据「中美洲大学」（UCA）的民意调查，75.6%的受访者说，他们今年从未使用过加密货币。77%的受访者认为，政府去年9月采用比特币，与美元一样成为法定货币，「是失败之举」。

法新社报导，中美洲大学校长欧立瓦（Andreu Oliva）评论这项研究结果时说，比特币的价值在过去一年暴跌，「是政府最不受欢迎、最受批评、最惹人民不满的措施」。

布格磊（Nayib Bukele）的构想是，将比特币定为法定货币，可鼓励约300万名侨居国外的萨尔瓦多人使用加密货币汇款给国内亲属，从而节省银行手续费。旅外萨尔瓦多人大多住在美国。

由于这些海外汇款占了萨尔瓦多国内生产毛额（GDP）1/4以上，布格磊的决定具有策略性意义。

然而，根据萨尔瓦多中央银行9月初的资料，比特币成为萨尔瓦多法定货币一年之后，海外移民汇回款项使用比特币的比例「不到2%」。

去年9月，比特币价格徘徊在4万5000美元左右。到了11月，价格飙升至6万8000美元，但随后急剧下跌，如今交易价格低于2万美元。

布格磊趁着比特币暴跌，今年7月以公款购买了80个比特币，萨尔瓦多的比特币储备来到2381个单位。

根据中美洲大学的研究，77%的萨尔瓦多人认为布格磊「不应该继续花公帑买比特币」。（译者：纪锦玲）

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