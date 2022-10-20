消费者延迟购买 全球智慧型手机销售量下滑

（法新社旧金山20日电） 市场研究公司Canalys表示，由于「经济前景黯淡」，促使人们把钱花在生活必需品上，而不是拿来购买最新的小装置，导致今年全球智慧型手机销售量大幅下滑。

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根据Canalys的数据，最近结束的一季全球智慧型手机销售量较去年同期下降9%，创下2014年以来最低水平。该公司新闻稿称，与去年同期相比，今年每季的销售量均呈现下滑。

Canalys说：「黯淡的经济前景导致消费者优先考虑其他基本支出，延迟购买电子硬体产品。」该公司预期这种状况明年将继续抑制智慧型手机的销售。

Canalys分析师刘艺璇（Amber Liu）表示：「对大部分供应商来说，优先要务是在需求恶化的情况下减少库存积压的风险。」

「新产品的定价策略是审慎制定的，即使对苹果公司（Apple）来说也是如此，以避免消费者强烈反弹，现在他们对任何价格上涨都非常敏感。」

Canalys报告称，最近这一季，苹果在全球智慧型手机市占率上升至18%，去年同期为15%，领先的三星市占率上升一个百分点至22%。

新闻网站The Information援引消息人士称，苹果在评估需求的同时，也已削减iPhone 14 Plus产量。

投资研究机构CFRA Research分析师齐诺（Angelo Zino）同意，普遍的经济困难导致智慧型手机需求下降，但苹果的表现料将优于竞争对手。

Canalys称，由于积极的折扣和促销活动，9月智慧型手机销售量有所改善。

Canalys分析师乔拉西亚（Sanyam Chaurasia）表示，随着年终假日购物季到来，「一直推迟购买的消费者会期待大幅折扣和搭售促销活动，以及旧款设备大幅降价。」（译者：杨明��/核稿：陈政一）

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