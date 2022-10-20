爱立信和诺基亚获利未达标 股价闻讯重挫

（法新社斯德哥尔摩20日电） 北欧电信设备巨擘爱立信和诺基亚今天双双公布第3季获利低于市场预期，股价应声重挫。这两家公司表示，全球市场不确定性攀升。

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斯德哥尔摩股市今天一开盘，爱立信股价随即重摔逾11%；在赫尔辛基股市挂牌的诺基亚股价则挫跌4%。

爱立信在7至9月的第3季净利为54亿瑞典克朗（约4.8亿美元），和去年同期相比衰退7%。也低于金融数据公司FactSet和彭博（Bloomberg）访调分析师预估的57亿和59亿瑞典克朗区间。

爱立信获利之所以滑降，部分是因为该公司以62亿美元收购美国云端通讯公司Vonage。

爱立信执行长鲍毅康（Borje Ekholm）表示，公司将持续以主动积极态度，检视降低成本选项。

鲍毅康在声明稿中表示：「成本效益对于在科技领先方面的投资，以及强化我们在不确定市场的韧性，也攸关重大。」

鲍毅康指出，在全球各地通膨攀升下，爱立信正在「进行价格调整」。

芬兰的诺基亚（Nokia）今天公布第3季获利成长22%，来到4.28亿欧元（4.19亿美元），低于市场分析师预估的5.14亿至5.39亿欧元区间。

诺基亚执行长隆德马克（Pekka Lundmark）表示，季报成绩证明了他正在「达成我们加速成长的壮志」。

隆德马克表示：「随着我们开始放眼2022年之后，我们看到我们营运所在的总体和地缘政治不确定攀升」

爱立信第3季净销售，从去年同期的563亿瑞典克朗，增加至680亿瑞典克朗。诺基亚的销售则攀升16%，至62亿欧元。

这两家公司在莫斯科入侵乌克兰后，退出俄罗斯市场，销售因此受到了影响。

诺基亚在俄罗斯的净销售萎缩约7000万欧元；爱立信则表示，退出俄罗斯市场造成销售减少8000万瑞典克朗。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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